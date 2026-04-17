2026年のゴールデンウィークは最大12連休！自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。本記事では、「自宅映画館計画」におすすめのアイテムを紹介する。【写真】2026年のGWはいつからいつまで？【写真】2026年のGWはいつからいつまで？■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから3