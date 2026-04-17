GWはおうちで映画鑑賞を！ウォーカープラス編集部おすすめの「自宅映画館計画」アイテム
2026年のゴールデンウィークは最大12連休！自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。本記事では、「自宅映画館計画」におすすめのアイテムを紹介する。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
おでかけやレジャーを楽しむ人はもちろん、家でゆっくり過ごすという人も、連休の期間をはじめ、銀行、病院など生活に関わる施設や機関の対応は気になるところ。今年の連休カレンダーや特に気をつけたい施設を、ゴールデンウィーク前にチェックしておこう。
■【おすすめ1】最新ホームシアターシステムを導入
せっかく映画を観るなら、映像・音ともに大迫力で体感したいもの。最新のホームシアターシステムを設置すれば、テレビで観るのとはひと味違う臨場感や没入感を味わえる。
【編集部がピックアップ】
・「Anker」の「Soundcore Nebula P1」(14万9900円)
世界初(※)の「着脱式デュアルスピーカー」を搭載したホームシアターシステム。プロジェクター本体に2つの着脱式スピーカーが付いており、コンパクトなサイズながら合計20ワットのパワフルな出力と、Dolby(R) Audio対応の立体音響により迫力あるサウンドを実現する。
※2026年1月時点、アンカー・ジャパン株式会社調べ。
■【おすすめ2】プロジェクターで大迫力に
「自宅映画館計画」の第1歩として、まずはプロジェクターの購入がおすすめ。1台持っておけば、ゴールデンウィーク中の映画鑑賞はもちろん、日常で観るドラマや音楽番組も見応えがアップするはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「Aladdin X」の「Aladdin Poca」(6万9900円)
バッテリー内蔵ながらも約1.3キロというコンパクト設計で、リビングや寝室への持ち運びだけでなく、アウトドアなど幅広いシーンで利用できるプロジェクター。空間を彩るライト機能も搭載されている。付属のレンズ「Aladdin Lens」を装着すれば、星空をはじめとした特別な映像も投影可能。
■【おすすめ3】イスやソファにこだわる
おうちでの映画鑑賞に欠かせないのが、とことんくつろげる空間。特にイスやソファ、シートといった“座るもの”が重要だ。長時間座っていても体に負担がかからない、自分に合ったものを選ぼう。
【編集部がピックアップ】
・「Yogibo」の「Yogibo Max」(3万2890円)＆「Yogibo Mini」(1万9690円)
“体に完全にフィットするソファ”で有名なYogibo。ソファはもちろん、イスやベッドにもなるという「Yogibo Max」は、映画鑑賞にもってこい。「Yogibo Mini」は1人用のビーズソファで、どんな姿勢でも快適な座り心地に。いずれも豊富なカラー展開がうれしいポイント。
■【おすすめ4】スピーカーで音をパワフルに
すでにプロジェクターを持っている人や、プロジェクターを活用する場所を確保できない人は、スピーカーの導入を。音のクオリティが変われば、より満足感のある映画体験ができること間違いなし。
【編集部がピックアップ】
・「Sonos」の「Sonos Play(TM)」(4万9800円)＆「Sonos Era 100(TM) SL」(2万9800円)
サウンド体験で世界をリードする⽶国発オーディオブランド「Sonos」から新作スピーカー2種が登場。「Sonos Play」は「Sonos」製品の中で最も汎用性の高いスピーカーで、豊かなステレオサウンドが魅力。「Sonos Era 100 SL」はよりシンプルで導入しやすく、単体でも部屋全体を満たす力強いサウンドを実現する。
■【おすすめ5】サブスクを活用する
観たい映画がまだ決まっていない人は、映画見放題のサブスクリプションに登録しよう。洋画や邦画の大作にとどまらず、さまざまな作品に出合えるため、観たいものが必ず見つかるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「U-NEXT」
見放題作品数No.1(※)の動画配信サービス。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦できる。31日間無料トライアルも実施されているので、ゴールデンウィーク中の作品選びにぴったり。
※2026年3月時点、GEM Partners調べ。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
■【おすすめ1】最新ホームシアターシステムを導入
せっかく映画を観るなら、映像・音ともに大迫力で体感したいもの。最新のホームシアターシステムを設置すれば、テレビで観るのとはひと味違う臨場感や没入感を味わえる。
【編集部がピックアップ】
・「Anker」の「Soundcore Nebula P1」(14万9900円)
世界初(※)の「着脱式デュアルスピーカー」を搭載したホームシアターシステム。プロジェクター本体に2つの着脱式スピーカーが付いており、コンパクトなサイズながら合計20ワットのパワフルな出力と、Dolby(R) Audio対応の立体音響により迫力あるサウンドを実現する。
※2026年1月時点、アンカー・ジャパン株式会社調べ。
■【おすすめ2】プロジェクターで大迫力に
「自宅映画館計画」の第1歩として、まずはプロジェクターの購入がおすすめ。1台持っておけば、ゴールデンウィーク中の映画鑑賞はもちろん、日常で観るドラマや音楽番組も見応えがアップするはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「Aladdin X」の「Aladdin Poca」(6万9900円)
バッテリー内蔵ながらも約1.3キロというコンパクト設計で、リビングや寝室への持ち運びだけでなく、アウトドアなど幅広いシーンで利用できるプロジェクター。空間を彩るライト機能も搭載されている。付属のレンズ「Aladdin Lens」を装着すれば、星空をはじめとした特別な映像も投影可能。
■【おすすめ3】イスやソファにこだわる
おうちでの映画鑑賞に欠かせないのが、とことんくつろげる空間。特にイスやソファ、シートといった“座るもの”が重要だ。長時間座っていても体に負担がかからない、自分に合ったものを選ぼう。
【編集部がピックアップ】
・「Yogibo」の「Yogibo Max」(3万2890円)＆「Yogibo Mini」(1万9690円)
“体に完全にフィットするソファ”で有名なYogibo。ソファはもちろん、イスやベッドにもなるという「Yogibo Max」は、映画鑑賞にもってこい。「Yogibo Mini」は1人用のビーズソファで、どんな姿勢でも快適な座り心地に。いずれも豊富なカラー展開がうれしいポイント。
■【おすすめ4】スピーカーで音をパワフルに
すでにプロジェクターを持っている人や、プロジェクターを活用する場所を確保できない人は、スピーカーの導入を。音のクオリティが変われば、より満足感のある映画体験ができること間違いなし。
【編集部がピックアップ】
・「Sonos」の「Sonos Play(TM)」(4万9800円)＆「Sonos Era 100(TM) SL」(2万9800円)
サウンド体験で世界をリードする⽶国発オーディオブランド「Sonos」から新作スピーカー2種が登場。「Sonos Play」は「Sonos」製品の中で最も汎用性の高いスピーカーで、豊かなステレオサウンドが魅力。「Sonos Era 100 SL」はよりシンプルで導入しやすく、単体でも部屋全体を満たす力強いサウンドを実現する。
■【おすすめ5】サブスクを活用する
観たい映画がまだ決まっていない人は、映画見放題のサブスクリプションに登録しよう。洋画や邦画の大作にとどまらず、さまざまな作品に出合えるため、観たいものが必ず見つかるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「U-NEXT」
見放題作品数No.1(※)の動画配信サービス。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦できる。31日間無料トライアルも実施されているので、ゴールデンウィーク中の作品選びにぴったり。
※2026年3月時点、GEM Partners調べ。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。