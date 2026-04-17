2026年の桜も、北日本を除けば多くの地域でまもなく見納め。それでも、ソメイヨシノより見頃の遅い八重桜の名所や、標高の高い地域などで、まだ満開の桜を楽しめるところも。今回は、今週末(4月18日・19日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月16日現在)今見頃＆間もなく見頃の桜スポットをピック