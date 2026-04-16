その先に民家があれば郵便局員はどこまでも行く【本編を読む】「今日はいいお話を読んだ」「15分くらいの深夜ドラマで観てみたい」――。そんな感想が寄せられ、多くの読者の心を揺さぶっている作品がある。現役の郵便局員であり、漫画家としても活動する送達ねこ(さん(@jinjanosandou))が描く「山に棲む」だ。郵便配達員が実際に体験した実話を元にしたこのエピソードには、「平凡な生き方の中にも等しく“生きる重み”がある」と