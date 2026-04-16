もう限界！社畜ねこが踏み出した「退職」への一歩【漫画】本編を読む離席する同僚に「さよなら」は言わない。数時間後にはまた職場で顔を合わせるからだ。連日の残業は当たり前、昼食は片手で食べられる「ラップ飯」や賞味期限切れのパンで済ませる。そんな過酷な労働環境に身を置いていた「残業ねこ」が、15年分の怒りを爆発させた。あおいし(@ao144444)さんの実録漫画『残業ねこ』は、転職先探しから執拗な足止め工作まで、退職