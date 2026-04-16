「使用のため」という申請理由がNGの理由は？【漫画】本作を読むブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、仕事現場のリアルを描くぷく子(@pukukoOL)さん。現役のWebデザイナーでありながら、さまざまな職歴を持つ彼女がつづるお仕事漫画は、「こんなことってある!?」とツッコミたくなるエピソードの連続だ。なかでも、新入社員のときに直面した『有給休暇の申請理由』にまつわる出来事が大きな反響を呼んでいる。■「私用のため」が通