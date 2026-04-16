優しかった幽霊の教師の様子が一変！「身代わり」とは？【漫画】本作を読む勉強が苦手で「私だって消えたい」と追い詰められていた女子生徒・ユリが、校庭で出会ったのは自称「幽霊」の教師だった。鳩ヶ森(@hatogamori)さんが描くショートホラー漫画『take over』は、その衝撃的なビジュアルと予想外の結末で、SNSを中心に大きな話題を呼んでいる。■強烈なビジュアルと「時短」が生んだ奇跡「take over」第1話_P001「take over」