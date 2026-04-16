本来なら、このあと亀が龍宮城へ連れて行ってくれるはずなのだが…。【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む「むかしむかしあるところに…」で始まる昔話も、現代の“タイパ重視”で再構築したらどうなるのか。そんな無茶な発想を本気でやったのが、津夏なつな(@tunatu727)さんの4コマ作品だ。電子書籍「4コマ1000本ノック」に収録された「忙しい人のための浦島太郎」と「忙しい人のための桃太郎」は、物語を極限まで圧縮