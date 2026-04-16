ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)、およびハリー・ポッター ショップ各店舗で、2026年4月1日より「クィディッチコレクション」が発売された。【画像】グリーンのボディにバックの「TOKYO」刺しゅうが映える東京Tシャツクィディッチは、魔法界で大人気のスポーツ。ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れて得点を競い、さら