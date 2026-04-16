2026年のゴールデンウィークは最大12連休！例年より長い休暇のため、おでかけの予定を入れてもなお持て余してしまう人が多いのでは？本記事では、時間があるときだからこそ取り組みたい、ウォーカープラス編集部おすすめの“自分磨き”の方法を紹介。【写真】2026年のGWはいつからいつまで？【写真】2026年のGWはいつからいつまで？■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスター