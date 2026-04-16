大型連休はジムやピラティス、学習アプリでレベルアップ！GWにおすすめしたい“自分磨き”
2026年のゴールデンウィークは最大12連休！例年より長い休暇のため、おでかけの予定を入れてもなお持て余してしまう人が多いのでは？本記事では、時間があるときだからこそ取り組みたい、ウォーカープラス編集部おすすめの“自分磨き”の方法を紹介。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
おでかけやレジャーを楽しむ人はもちろん、家でゆっくり過ごすという人も、連休の期間をはじめ、銀行、病院など生活に関わる施設や機関の対応は気になるところ。今年の連休カレンダーや特に気をつけたい施設を、ゴールデンウィーク前にチェックしておこう。
■【おすすめ1】ジムで体づくり
年末年始からゴールデンウィークにかけてイベントごとが多く、「暴飲暴食が続いて体が重たくなった…」という人も多いはず。そんなときは連休中の空いた時間にトレーニングをして、気分転換しながら体をリセット。暑い夏に向けての体力づくりにも。
【編集部がピックアップ】
・「ANYTIME FITNESS」(エニタイムフィットネス)
アメリカ発祥で、世界30の国と地域で5500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズ。厳選された高品質のマシンでトレーニングができる。24時間年中無休で、隙間時間に通えるのが最大の特徴。
・「chocoZAP」(チョコザップ)
月額3278円から利用できるジム。「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、美容、ライフスタイルなどさまざまな分野のサービスを展開している。全国に1862店舗(2026年2月時点)あり、自宅やオフィスから通いやすいのが魅力。
■【おすすめ2】ヨガ＆ピラティスで体を整える
「体を整えたいけど、激しい運動は苦手」という人には、ヨガやピラティスがおすすめ。特にピラティスでは「リフォーマー」が体の動きを補助してくれるやり方もあるので、正しい姿勢や適切なフォームで無理なくトレーニングが可能。リラックスできる空間で、美と健康をブラッシュアップしよう。
【編集部がピックアップ】
・「Rintosull」(リントスル)
「凛とした毎日は姿勢から」を掲げるマシンピラティス専門スタジオ。大画面スクリーンとインストラクターによる指導を掛け合わせたレッスンスタイルが特徴。ベージュを基調とした上品でラグジュアリーな内装デザインを採用しており、誰でも過ごしやすい空間に。
・「LAVA」
全国に450店舗以上(2026年1月時点)あるホットヨガスタジオ。「ヨガを通して一人でも多くの人を幸せにする」という想いのもと、リラックス系からアクティブ系まで豊富なプログラムを用意。柔軟性が上がる暖かい環境で、余分な水分や老廃物を排出し、心も体もクリアな状態へと導く。
■【おすすめ3】アプリ活用で楽しくランニング
春の気候が心地よいゴールデンウィークは、ランニングに励む時季としてもぴったり。最近はアプリを利用しながら走る人も増えており、距離やルート、ペースをスマホに記録しながら行えば、ゲーム感覚で楽しく続けられるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「Runtrip」
国内最大級のランナー向け総合アプリ。走ることでリワードを獲得できる「Move to Earn」機能や、熱量の高いSNS/D2C機能を備え、業界最高水準の継続率を誇る。
■【おすすめ4】英語学習に挑戦
知識を身につけることも、自分磨きへの第一歩。いつでもどこでも利用できる英語学習アプリやオンライン英会話サービスを使い、ゴールデンウィーク中から毎日15分でも勉強するクセをつけておくのはいかがだろうか。
【編集部がピックアップ】
・「DMM英会話」
パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービス。約1万人の講師や1万5000点以上の教材を備え、ライフスタイルや目的に合わせて受講できる。
■【おすすめ5】eラーニングでスキルアップ
新生活が始まり、職場でのコミュニケーションや変わりゆく業務内容に困っている人も多いのでは？ゴールデンウィーク中こそ、eラーニングでコミュニケーション術や生成AIの活用術などを学び、連休明けの仕事に活かそう。
【編集部がピックアップ】
・「Schoo」(スクー)
社会人向けオンライン学習サービス。「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料で提供している。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
■【おすすめ1】ジムで体づくり
年末年始からゴールデンウィークにかけてイベントごとが多く、「暴飲暴食が続いて体が重たくなった…」という人も多いはず。そんなときは連休中の空いた時間にトレーニングをして、気分転換しながら体をリセット。暑い夏に向けての体力づくりにも。
【編集部がピックアップ】
・「ANYTIME FITNESS」(エニタイムフィットネス)
アメリカ発祥で、世界30の国と地域で5500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズ。厳選された高品質のマシンでトレーニングができる。24時間年中無休で、隙間時間に通えるのが最大の特徴。
・「chocoZAP」(チョコザップ)
月額3278円から利用できるジム。「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、美容、ライフスタイルなどさまざまな分野のサービスを展開している。全国に1862店舗(2026年2月時点)あり、自宅やオフィスから通いやすいのが魅力。
■【おすすめ2】ヨガ＆ピラティスで体を整える
「体を整えたいけど、激しい運動は苦手」という人には、ヨガやピラティスがおすすめ。特にピラティスでは「リフォーマー」が体の動きを補助してくれるやり方もあるので、正しい姿勢や適切なフォームで無理なくトレーニングが可能。リラックスできる空間で、美と健康をブラッシュアップしよう。
【編集部がピックアップ】
・「Rintosull」(リントスル)
「凛とした毎日は姿勢から」を掲げるマシンピラティス専門スタジオ。大画面スクリーンとインストラクターによる指導を掛け合わせたレッスンスタイルが特徴。ベージュを基調とした上品でラグジュアリーな内装デザインを採用しており、誰でも過ごしやすい空間に。
・「LAVA」
全国に450店舗以上(2026年1月時点)あるホットヨガスタジオ。「ヨガを通して一人でも多くの人を幸せにする」という想いのもと、リラックス系からアクティブ系まで豊富なプログラムを用意。柔軟性が上がる暖かい環境で、余分な水分や老廃物を排出し、心も体もクリアな状態へと導く。
■【おすすめ3】アプリ活用で楽しくランニング
春の気候が心地よいゴールデンウィークは、ランニングに励む時季としてもぴったり。最近はアプリを利用しながら走る人も増えており、距離やルート、ペースをスマホに記録しながら行えば、ゲーム感覚で楽しく続けられるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「Runtrip」
国内最大級のランナー向け総合アプリ。走ることでリワードを獲得できる「Move to Earn」機能や、熱量の高いSNS/D2C機能を備え、業界最高水準の継続率を誇る。
■【おすすめ4】英語学習に挑戦
知識を身につけることも、自分磨きへの第一歩。いつでもどこでも利用できる英語学習アプリやオンライン英会話サービスを使い、ゴールデンウィーク中から毎日15分でも勉強するクセをつけておくのはいかがだろうか。
【編集部がピックアップ】
・「DMM英会話」
パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービス。約1万人の講師や1万5000点以上の教材を備え、ライフスタイルや目的に合わせて受講できる。
■【おすすめ5】eラーニングでスキルアップ
新生活が始まり、職場でのコミュニケーションや変わりゆく業務内容に困っている人も多いのでは？ゴールデンウィーク中こそ、eラーニングでコミュニケーション術や生成AIの活用術などを学び、連休明けの仕事に活かそう。
【編集部がピックアップ】
・「Schoo」(スクー)
社会人向けオンライン学習サービス。「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料で提供している。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
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