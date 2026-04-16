毎年多くの人を悩ませている花粉。止まらないくしゃみ、肌の乾燥など、不快症状もいろいろ。そこで今回はロフトの広報担当、栗原さんにロフトで手に入る2000円未満の選りすぐりの対策アイテムを直撃。スキンケア、衣類ケア、マスクの3部門でおすすめアイテムを紹介しよう。【画像】ロフト広報の栗原さんおすすめの花粉症アイテムを見る暖かくなってきてもまだ花粉に悩んでいる人も多いのでは？(※画像はイメージです)■スキンケア