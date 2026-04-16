「お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」と、仕方なくご祝儀を渡そうとする「母親」。お祝いの言葉もなくそんな態度で渡されてもうれしくないめぐぞう(@MeguTakazow)さんは「祝う気持ちがないならいらんわ！」と、ご祝儀を返した『結婚のご祝儀をもらった時の話』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】ご祝儀を返したその後は？■「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」渋々ご祝儀を渡してくる母親【