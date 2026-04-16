「おめでとう」の一言もないご祝儀「お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」と渡す母親の態度に「いらない」と突き返した娘【インタビュー】
「お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」と、仕方なくご祝儀を渡そうとする「母親」。お祝いの言葉もなくそんな態度で渡されてもうれしくないめぐぞう(@MeguTakazow)さんは「祝う気持ちがないならいらんわ！」と、ご祝儀を返した『結婚のご祝儀をもらった時の話』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】ご祝儀を返したその後は？
■「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」渋々ご祝儀を渡してくる母親
めぐぞうさんは母親と折り合いが悪く、大人になってからは一定の距離を保っていた。しかし、結婚の報告はさすがにしなければいけないだろうと入籍することを伝えた。めぐぞうさん夫婦は、結婚式も披露宴もやらないと決めていたが母親は、「結婚式や披露宴をするべきだ！」と言い出し、早々に揉めることとなる。
その後、母親から姉からご祝儀を預かっているとメールが来て実家に取りに行っためぐぞうさん。「私はめぐにあげる必要ないって言ったんだけどね、お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」と、両親と預かっていた姉からのご祝儀を渡された。そこに「おめでとう」の一言もない。さらには、「お姉ちゃんたちほどの金額入れてないからね！」と余計な一言まで追加され、我慢していためぐぞうさんも限界を迎えた。「祝う気持ちのないものもらっても」と、ご祝儀を返品。
実はめぐぞうさんは33年間彼氏がおらず、今の旦那さんと結婚。「私も夫も血のつながった家族ですらずっと一緒の空間にいると人疲れしてしまうタイプなのですが、夫とは一緒の空間にいても自然で疲れることがない稀有な人です。母は、世間体を気にしてたり、自分が一番不幸と思ってたり、何でそんな疲れる考え方をしてるのか不思議な人です。漫画は自分視点なので、相手の考えを思い込みで描かないように、あくまでこちらから見て聞いたことだけにしようと気をつけてます」と制作で気をつけていることを話す。
親との価値観の違いに振り回されためぐぞうさん。今は、「お正月とお盆にちょっと顔見せするくらいでちょうどいい関係を築けているのではないでしょうか。距離を縮めるとこっちの人生に全乗っかりされてしまうので、適度な距離を保ってます(笑)」という。
取材協力：めぐぞう(@MeguTakazow)
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【漫画】ご祝儀を返したその後は？
■「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」渋々ご祝儀を渡してくる母親
めぐぞうさんは母親と折り合いが悪く、大人になってからは一定の距離を保っていた。しかし、結婚の報告はさすがにしなければいけないだろうと入籍することを伝えた。めぐぞうさん夫婦は、結婚式も披露宴もやらないと決めていたが母親は、「結婚式や披露宴をするべきだ！」と言い出し、早々に揉めることとなる。
その後、母親から姉からご祝儀を預かっているとメールが来て実家に取りに行っためぐぞうさん。「私はめぐにあげる必要ないって言ったんだけどね、お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」と、両親と預かっていた姉からのご祝儀を渡された。そこに「おめでとう」の一言もない。さらには、「お姉ちゃんたちほどの金額入れてないからね！」と余計な一言まで追加され、我慢していためぐぞうさんも限界を迎えた。「祝う気持ちのないものもらっても」と、ご祝儀を返品。
実はめぐぞうさんは33年間彼氏がおらず、今の旦那さんと結婚。「私も夫も血のつながった家族ですらずっと一緒の空間にいると人疲れしてしまうタイプなのですが、夫とは一緒の空間にいても自然で疲れることがない稀有な人です。母は、世間体を気にしてたり、自分が一番不幸と思ってたり、何でそんな疲れる考え方をしてるのか不思議な人です。漫画は自分視点なので、相手の考えを思い込みで描かないように、あくまでこちらから見て聞いたことだけにしようと気をつけてます」と制作で気をつけていることを話す。
親との価値観の違いに振り回されためぐぞうさん。今は、「お正月とお盆にちょっと顔見せするくらいでちょうどいい関係を築けているのではないでしょうか。距離を縮めるとこっちの人生に全乗っかりされてしまうので、適度な距離を保ってます(笑)」という。
取材協力：めぐぞう(@MeguTakazow)
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