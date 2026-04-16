配達地域を直撃した台風の強い風がトラックをゆっさゆっさと揺らす中、一本の電話が架かってきた…。【漫画】本編を読む台風シーズンになると各地で被害が発生する昨今。そんな悪天候のなかで働く配達員の現場を描いたのが、元宅配会社勤務のゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによる「運び屋ゆきたの漫画な日常」だ。本記事では「台風の宅配便」などのエピソードを通して、過酷な状況下でのリアルな体験を紹介するとともに、当時