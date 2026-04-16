台風直撃でも「再配達お願いします」の依頼!? 「やばいな、こりゃ」現場で起きた衝撃の一件【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
台風シーズンになると各地で被害が発生する昨今。そんな悪天候のなかで働く配達員の現場を描いたのが、元宅配会社勤務のゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによる「運び屋ゆきたの漫画な日常」だ。本記事では「台風の宅配便」などのエピソードを通して、過酷な状況下でのリアルな体験を紹介するとともに、当時の状況について話を聞いた。
台風が上陸すると予報されていたある日、ゆきたさんは配達中にその直撃を迎えることになった。「午後から台風が近づいてきて、夕方ごろに名古屋を直撃しました」。風が強まり始めたころ、会社からは【集配中止】の指示が出る。しかし当時、ゆきたさんはすぐに戻れる距離にはおらず、そのまま現場で待機する判断を取ったという。
■「トラックがガンガン揺れて怖かった」極限状態での待機中に…
車を公園脇に停め、雨風をしのぎながら車内で待機。「トラックは横風に弱いので、車がガンガン揺れて怖かったです。」さらに、トタン板が飛ばされる光景を目の当たりにし、「やばいな、こりゃ」と台風の危険性を実感する。まさに極限ともいえる状況だった--。
そんな最中、1本の電話が鳴る。「1軒だけ再配達に来てくれというお客さんがいて、驚きました…。」台風直撃中にもかかわらず届いた“再配達依頼”。それは、現場の感覚との大きなズレを感じさせる出来事だった。
■台風が過ぎたあとに押し寄せる“本当の忙しさ”とは
台風は約2時間ほどで通過し、夜には落ち着きを取り戻した。「夜にはなんともなくなっていたので、通常通り夜間の配達に出ました」と、ゆきたさんは業務を再開する。しかし、配達員の苦労はそこで終わらない。強風時にはマンションのドアが開かなかったり、荷台があおられたりと危険が伴うだけでなく、物流そのものにも影響が出るという。「台風が来ると一時的に遅れたり、ストップしたりします」。
さらに、長距離トラックの停止や、集積所の停電による稼働停止といった問題も発生する。それらが一気に動き出す台風明けは、遅延した荷物が集中し「翌日、翌々日が非常に忙しくなったりします」と語る。
悪天候のなかでも当たり前のように荷物が届く背景には、こうした現場の苦労がある。台風の季節だからこそ、配達員の安全にも目を向けたいところだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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