女社会の知られざる闇。P004【漫画】「女社会の知られざる闇」を読む元アパレル店員としての経験を活かし、リアルなエピソードをブログで漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。今回はゆき蔵さんの人気作「女社会の知られざる闇。」から、職場の人間関係やハラスメントにまつわるエピソードを紹介する。女社会の知られざる闇。P005女社会の知られざる闇。P006女社会の知られざる闇。P007女社会の知られざる闇。P008■新天地で感