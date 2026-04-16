「同じこと繰り返すのはバカ」駐車券を渡し忘れた同僚への、店長の冷酷すぎる仕打ち【作者に聞く】
【漫画】「女社会の知られざる闇」を読む
元アパレル店員としての経験を活かし、リアルなエピソードをブログで漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。今回はゆき蔵さんの人気作「女社会の知られざる闇。」から、職場の人間関係やハラスメントにまつわるエピソードを紹介する。
非正規スタッフから念願の正社員試験に合格し、A百貨店の店舗へ異動したゆき蔵さん。しかし配属早々、新天地を取り仕切る「鬼ヶ島店長」の言動や、店舗の空気に奇妙な違和感を覚え始める。
不審に思う彼女を見かねて、同僚の優さんが声をかけてきた。「変な先入観を与えたいわけじゃないんだよ？でも必ずそうなるから言っとくね…」。優さんが言いづらそうに明かした、店長の裏の顔とは。
■ミスをしたスタッフへの理不尽な仕打ち
優さんの告白から数日後。同僚のキコさんが、お客さまに駐車券を渡しそびれるミスをしてしまう。「帰られたばかりなのでフロア探してきます！」と飛び出すキコさんと、「店内放送を頼んでくる！」と走り出すゆき蔵さんを、店長が冷たく呼び止めた。
「同じこと繰り返すのはバカだけ、わかってる？」。店長はそう言い放ち、キコさんにお客さまが現れるまで駐車場の入り口に立っているよう命じる。慌ててお呼び出しした方がいいのではと取りなそうとするゆき蔵さんだったが、店長に「あなたが代わりに立ってる…？」と凄まれてしまうのだった。
■華やかな業界の裏に渦巻くリアル
アパレル業界の裏側を描く本作について、作者のゆき蔵さんは語る。
「私がアパレル業界にいた約10年の体験をもとに描いています。身バレしないようにフェイクは入れていますが、実話ベースです。時代に反したパワハラ上司、クセ強な顧客など、接客の経験者なら『あるある！』と笑っていただける箇所も多いと思います。華やかなアパレル業界の裏に渦巻く闇の部分を、ぜひ覗いていただきたいです」
渡しそびれたのは確かにミスだが、この行き過ぎたやり方は果たして正しいのだろうか。リアルな職場の問題を描く本作は、ブログ「ゆき蔵さんぽ。」でも多数公開されている。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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