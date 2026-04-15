津辺陽が体験した怪奇現象の数々を綴っていく【漫画】怪奇現象に気付かない!?＜本編を読む＞ネタ目的で事故物件に住み、怪奇現象を体験しようとする者は少なくない。マルオ(@f90c89d79366434)さんが描く『事故物件住んでみた(笑)』は、有名な事故物件に霊感ゼロの人間が住んでしまったとき、どのようなことが起こるかを描いたホラーコメディだ。本作はマルオさんのデビュー作であり、読者に新鮮な驚きを与えている。■霊感ゼロが生