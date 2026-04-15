コールの稀人_P01【漫画】本編を読む郵便局のコールセンターに入った新人・山田さん(仮名)が体験した実話である。それまで勤めていた会社が「出勤したら倒産していた」という衝撃の経験をした彼女は、今度こそ長く働ける場所を求めて、安定の象徴ともいえる郵便局を選んだ。しかし、そこで待ち受けていたのは、単なる事務作業では片付けられない不可解な日常だった。コールの稀人_P02コールの稀人_P03コールセンターの先輩たちは優