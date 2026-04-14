最近SNSで話題を集めているテイクアウトショップがある。串に刺さった3つのミートボールに、「おにくの魔法、かけちゃうぞ」という軽やかなキャッチコピー。280円という手ごろな価格も相まって、若者を中心に人気を集めていた。しかし、その店には“ただの映えグルメ”では済まされない、不穏なうわさがあった。今回紹介するのは、三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんが描くホラー漫画『ただのうわさです』第1話だ。【漫画】本編を読む