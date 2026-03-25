「軽井沢国際カーリング」開幕前日の2026年3月12日、次世代カーラー(カーリング選手)を対象とした「ユニクロドリームプロジェクト ジュニアカーリングクリニック」が軽井沢アイスパークで開催。【写真】初カーリングでまさかのショットを決める織田信成さん「ユニクロドリームプロジェクト」は、ユニクロとスウェーデンオリンピック・パラリンピック委員会とのパートナーシップ契約をきっかけにスタートした取り組み。服とスポーツ