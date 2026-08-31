不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が「【天然記念物かも】不倫しない夫の５つの特徴を公開」を公開した。動画では、「不倫しない夫」に共通する5つの特徴を、心理学的な観点を交えて解説し、不倫は夫本人の心の構造の問題であると断言している。



「妻が美人だから」「優しいから」といった外的な要因ではなく、承認欲求の満たされ方や逃避の癖が不倫の有無に大きく影響すると河村氏は語る。動画では「不倫しない夫」の特徴を5つのタイプに分類して解説した。例えば「極度のケチな夫」は、デート代やプレゼント代などのコストと自身の承認欲求を天秤にかけ、「割が合わない」と判断するため不倫のリスクが低いという。また、「社交的に見えて実は人間嫌いな夫」や「自己肯定感が高く『自分が好き』な夫」も、他者との深い関わりや外部からの承認を必要としないため、不倫関係に発展しにくいと分析している。



さらに、「家族命」「家庭第一」を掲げるだけでなく、言葉と行動が一致している夫も不倫のリスクが低いと紹介。子どもの行事に必ず参加し、休日は家族と一緒に過ごすことを選ぶなど、大事にしているものが家にある人は「わざわざ外に出ていく理由がない」と説明した。



最も重要な要素として挙げられたのは、「感情の逃げ場を別に持っている夫」である。不倫は心の逃避から始まることが多いが、釣りやゴルフなどの趣味、運動といった1人でストレスを発散できる手段を持っている人は、不倫に頼る必要が低いと結論付けた。夫の心の矢印がどこに向いているかを見極めることが、不倫を防ぐ重要な視点となる。



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