細部まで磨かれた肌に、手入れが行き届いたお気に入りの服。「なぜか目にとまるステキな人」に近づくヒントは、目立たずとも確実な、毎日のケアにあるのかもしれない。ファッションに精通する人たちから、こだわりの愛用品や自分的ルールを教えてもらいました。【SPECIAL THANKS】金田友美さん（@tomomikanata_）TODAYFULソーシャルメディアマネージャー、菅原美樹さん（@mkbijou）インスタグラマー、塚田綾子さん（＠ayakotsukada