しまむら系列「アベイル」から、PEANUTS(ピーナッツ)の春夏コレクションが2026年3月14日より全国のアベイル店舗とオンラインストアで発売中。レディースの刺しゅう使いTシャツやパイルルームウェアを中心に、メンズのサンダルやインナーまで幅広くラインナップ。最安770円から手に入るプチプラ価格もうれしいポイントだ。【写真】スヌーピーの刺しゅうTシャツやパイルルームウェアなど全アイテムを見る■バックショット映え抜群！