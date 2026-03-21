しまむら系列アベイルから「スヌーピー」プチプラ春夏コレクションが登場！刺しゅうTシャツやルームウェア、メンズ向けも大充実
しまむら系列「アベイル」から、PEANUTS(ピーナッツ)の春夏コレクションが2026年3月14日より全国のアベイル店舗とオンラインストアで発売中。レディースの刺しゅう使いTシャツやパイルルームウェアを中心に、メンズのサンダルやインナーまで幅広くラインナップ。最安770円から手に入るプチプラ価格もうれしいポイントだ。
【写真】スヌーピーの刺しゅうTシャツやパイルルームウェアなど全アイテムを見る
■バックショット映え抜群！刺しゅう使いTシャツが2530円
まず注目したいのが、バックデザインが主役の「レディース 刺しゅう使いTシャツ」(2530円)。オフホワイトとベージュの2色には、スヌーピーをはじめチャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスなどおなじみのキャラクターたちが背中にずらりと勢ぞろい。前身頃はシンプルなので、1枚で「前はすっきり、後ろは華やか」なコーディネートが楽しめる。オフホワイトはM〜4Lまで対応しており、幅広い体型の人が選びやすい(※ベージュはM・Lのみ)。
もう1型見逃せないのが、ダークグリーンの「レディース 刺しゅう使いTシャツ」(2530円)。こちらのバックには「SNOOPY & SIBLINGS」の文字とともに、アンディ、スパイク、オラフ、マーブルスといったスヌーピーのきょうだいたちが集合している。きょうだいたちをフィーチャーしたデザインはなかなかお目にかかれないだけに、PEANUTSファンなら思わず手に取りたくなるはず。サイズはM〜4L展開。
■パイル素材で夏もさらっと！ルームウェア＆ショートパンツ
おうち時間を格上げしてくれるルームウェアにも注目。「レディース パイルルームウェア」(2530円)は、スヌーピーとウッドストックの総柄トップスにショートパンツを合わせたセットアップ。パイル素材ならではのふわっとした肌触りが心地よく、暑い季節のリラックスタイムにぴったりの1着に仕上がっている。カラーはダークグレーとサックスの2色展開で、サックスはスヌーピー柄がくっきり映える爽やかな色合い。
ボトムス単品も充実のラインナップ。「ショートパンツ」(1650円)は、スヌーピーのきょうだい総柄とピーナッツ・ギャング総柄の2種類。一方、「パイルショートパンツ」(1320円)は裾パイピングと後ろのロゴ刺しゅうがアクセントになった、シンプルながらもこだわりの詰まった1枚だ。手持ちのTシャツと組み合わせれば、自分だけのスヌーピーコーデが完成する。
■メンズ向けも大充実！ルームウェアからサンダル、インナーまで
今回のコレクションはメンズアイテムも見逃せない。「メンズ パイルルームウェア」(2530円)は、ダークネイビーのシックなカラーリングにPeanuts刺しゅうをあしらったセットアップ。パイル素材で夏場も快適に過ごせるうえ、大人の男性が着ても様になる落ち着いたデザインが魅力だ。
足元には「クロッグサンダル」(各2530円)が2型登場。サングラスをかけたジョー・クールの刺しゅうが目を引くタイプと、野球姿のスヌーピー＆チャーリー・ブラウンの刺しゅうが全面にあしらわれたタイプから選べる。ちょっとした買い物やベランダ履きにも重宝しそう。
さらに「インナーTシャツ」(1320円)は、袖を耳に見立てたスヌーピーフェイスのホワイトと、手書き風フェイスアートが映えるブラックの2種類。見えないところでスヌーピーを楽しめる遊び心がたまらない。
「ボクサーブリーフ」(770円)はジョー・クール柄や星柄のスヌーピーなど3柄展開で、プチプラながらデザインの完成度が高い。ストレッチ素材の「ステテコ」(1320円)もカモフラージュ柄やサーフボードを抱えたジョー・クール柄など全3色がそろい、リラックスウェアとしてもワンマイルウェアとしても活躍してくれる。
今回の春夏コレクションは、レディースもメンズも充実で全アイテム2530円以下。人気アイテムは早期完売の可能性もあるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。春夏のワードローブに、スヌーピーと仲間たちを迎えてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■バックショット映え抜群！刺しゅう使いTシャツが2530円
まず注目したいのが、バックデザインが主役の「レディース 刺しゅう使いTシャツ」(2530円)。オフホワイトとベージュの2色には、スヌーピーをはじめチャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスなどおなじみのキャラクターたちが背中にずらりと勢ぞろい。前身頃はシンプルなので、1枚で「前はすっきり、後ろは華やか」なコーディネートが楽しめる。オフホワイトはM〜4Lまで対応しており、幅広い体型の人が選びやすい(※ベージュはM・Lのみ)。
もう1型見逃せないのが、ダークグリーンの「レディース 刺しゅう使いTシャツ」(2530円)。こちらのバックには「SNOOPY & SIBLINGS」の文字とともに、アンディ、スパイク、オラフ、マーブルスといったスヌーピーのきょうだいたちが集合している。きょうだいたちをフィーチャーしたデザインはなかなかお目にかかれないだけに、PEANUTSファンなら思わず手に取りたくなるはず。サイズはM〜4L展開。
■パイル素材で夏もさらっと！ルームウェア＆ショートパンツ
おうち時間を格上げしてくれるルームウェアにも注目。「レディース パイルルームウェア」(2530円)は、スヌーピーとウッドストックの総柄トップスにショートパンツを合わせたセットアップ。パイル素材ならではのふわっとした肌触りが心地よく、暑い季節のリラックスタイムにぴったりの1着に仕上がっている。カラーはダークグレーとサックスの2色展開で、サックスはスヌーピー柄がくっきり映える爽やかな色合い。
ボトムス単品も充実のラインナップ。「ショートパンツ」(1650円)は、スヌーピーのきょうだい総柄とピーナッツ・ギャング総柄の2種類。一方、「パイルショートパンツ」(1320円)は裾パイピングと後ろのロゴ刺しゅうがアクセントになった、シンプルながらもこだわりの詰まった1枚だ。手持ちのTシャツと組み合わせれば、自分だけのスヌーピーコーデが完成する。
■メンズ向けも大充実！ルームウェアからサンダル、インナーまで
今回のコレクションはメンズアイテムも見逃せない。「メンズ パイルルームウェア」(2530円)は、ダークネイビーのシックなカラーリングにPeanuts刺しゅうをあしらったセットアップ。パイル素材で夏場も快適に過ごせるうえ、大人の男性が着ても様になる落ち着いたデザインが魅力だ。
足元には「クロッグサンダル」(各2530円)が2型登場。サングラスをかけたジョー・クールの刺しゅうが目を引くタイプと、野球姿のスヌーピー＆チャーリー・ブラウンの刺しゅうが全面にあしらわれたタイプから選べる。ちょっとした買い物やベランダ履きにも重宝しそう。
さらに「インナーTシャツ」(1320円)は、袖を耳に見立てたスヌーピーフェイスのホワイトと、手書き風フェイスアートが映えるブラックの2種類。見えないところでスヌーピーを楽しめる遊び心がたまらない。
「ボクサーブリーフ」(770円)はジョー・クール柄や星柄のスヌーピーなど3柄展開で、プチプラながらデザインの完成度が高い。ストレッチ素材の「ステテコ」(1320円)もカモフラージュ柄やサーフボードを抱えたジョー・クール柄など全3色がそろい、リラックスウェアとしてもワンマイルウェアとしても活躍してくれる。
今回の春夏コレクションは、レディースもメンズも充実で全アイテム2530円以下。人気アイテムは早期完売の可能性もあるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。春夏のワードローブに、スヌーピーと仲間たちを迎えてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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