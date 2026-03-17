流行に流されないオーセンティックな組み合わせは、どんな変化も受け止めてくれるから。着てみたかった色やデザイン、ひねりを効かせた着方まで。安心感のある装いを軸に、自由に足したり組みかえたりしながら新たなスタイル設計を開始。「セットで考える」白シャツとスカートキレのあるパリッとした質感の白シャツと、きめ細かな編み地のニットスカート。アレンジが効く大きめサイズのシャツにメリハリをつけるように、スカートは