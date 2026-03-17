「セット化すれば簡単」どんな春服もぴったり似合う「着回しに困らない」服







流行に流されないオーセンティックな組み合わせは、どんな変化も受け止めてくれるから。着てみたかった色やデザイン、ひねりを効かせた着方まで。安心感のある装いを軸に、自由に足したり組みかえたりしながら新たなスタイル設計を開始。







「セットで考える」白シャツとスカート

キレのあるパリッとした質感の白シャツと、きめ細かな編み地のニットスカート。アレンジが効く大きめサイズのシャツにメリハリをつけるように、スカートはＩラインを選択。







適度なゆとりのドレスシャツ

白シャツ／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース） 上質なコットン100％。



シルクのようなとろみのあるブロード素材で贅沢に仕立てたシャツ。そのしなやかな質感がルーズなシルエットを優雅に格上げし、品よく心地いいバランスに昇華。







肉感を拾わない「厚みのあるタイト」

グレーニットスカート／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） ボディラインにしなやかフィット。



表地はカシミアに似たs上質ウールのやわらかな風合い。裏地は肌あたりがよく伸縮性にも優れたポリエステルのダブルフェイス仕様。適度な厚さがあるぶん、細身でも脚線を拾わず立ち姿がすらり。







（服のプライスや着回しパターンへ）

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