組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！キレイだけど気負いすぎない、ちょうどいい存在感のスカート選びを敢行。マキシ丈だと主張が強いプリーツやレースなどのレディなひとクセは、ひざ丈を選んでカジュアルダウン。端正なシルエットを描くダークグレーのプリーツスカート。ひざ付近のミディアム丈は、ロングブーツやソックス合わせなど足元アレンジ