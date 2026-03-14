突然現れて授業の答えを教えてくれる、不気味な顔の幽霊教師。その正体は…!?【漫画】本作を読む主人公の荒木ユリは、とにかく勉強が苦手な女子生徒だった。授業で当てられても答えられず、クラスメイトからは「なんであんな簡単な問題わかんねーの」「だる。消えてほしいわ」と冷たい言葉を浴びせられる。追い詰められたユリは、つい「私だって消えたい…」と心の中でつぶやく。そんなとき、校庭でひとりの教師と出会う。しかしそ