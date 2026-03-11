自動車部品メーカー「デンソー」のミュージアム(愛知県刈谷市)が、創立75周年を記念してリニューアル。SKE48青木莉樺さんが楽しみ方をレポートする。【写真】当時は最先端だったという、自動車電話などに興味津々！※本記事は『東海ウォーカー2026春』から転載し、編集したものです。SDV(ソフトウェア・デファインド・ビーグル)の運転シミュレーターに乗って、未来の移動を体験。「未来の運転ってこんなに楽しいんだ！」(青木さん)