「物足りない」も解決する主役級のイヤリング・ピアスごく小さいものよりも、耳元に1つあしらうだけで、ほかのアクセも、アクセの重ねづけも不要になる、パッっと華やぐ存在感。そんな甘さひかえめで女らしい、ヴィンテージライクなイヤリングをご紹介。デザイン性のあるゴールドイヤカフ／へレディタスシンプルなフープを2つ重ねた、存在感を放つデザイン。ノースリーブやTシャツなど、薄手のトップスに合わせたいボリューム感