原付バイクに乗って、コートをなびかせながら女子高生に近寄ってくる男がいた。その男のコートの下は、なんと全裸…!!しかもその全裸男は、お日様が燦々と照るさわやかな朝の登校中に現れたという。変質者や不審者というのは暗い道や暗い時間帯に現れるのが慣例ではないのか!?昨今は日中でも人通りが多い場所でも注意が必要だと思わせられる本エピソードを紹介する。【漫画】本編を読む姉が変質者に遭遇した話を紹介今回紹介するの