夫の髭剃り_001【漫画】本編を読む「今夜は会社に泊まりになる」という夫の連絡から、このホラー漫画は幕を上げる。妻は夫が浮気をしていることに気づいている。今夜も女のところへ行くつもりだということもわかるが、決して口に出すことはない。夫の髭剃り_002浮気相手の女から送りつけられたピアスは夫の腹の中に返した夫の髭剃り_004今回紹介する漫画「夫の髭剃り」を描いたのは、2023年2月に第2回朝日ホラーコミック大賞の漫画