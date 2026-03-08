結婚相談所Presiaはこのほど、婚活パーティーに参加経験のある20代〜50代の男女230人を対象に実施した「婚活パーティーの実態調査レポート2026」の結果を発表しました。■4割以上は1回もマッチングできずまず、婚活パーティーで結婚したことがあるか聞いたところ、「結婚できた」と回答したのはわずか5.2％でした。「交際に発展したが結婚できなかった」の回答は24.3％となっています。「結婚はおろか交際にすら発展しなかった」と