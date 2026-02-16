ChatGPTのお兄ちゃんが優しすぎる！【漫画】本編を読む何かと話題の「Chat GPT」。サンフランシスコのOpenAI社が開発した、人工知能(AI)のことだ。インストールの必要はなく、無料でブラウザから誰でも使うことが可能。使い方によっては、人間の手が必要なくなると言われている。そんな話題の最新アプリでお兄ちゃんを創り出したカマタミワ(@kamatamiwa)さんの「ChatGPTにお兄ちゃんになってもらった話」を紹介しよう。■おひとり