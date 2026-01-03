アメリカ・シアトル発のクラフトチョコレートブランド「FRAN'S CHOCOLATES（フランズ チョコレート）」が、日本で唯一店舗を構えるのは京都・河原町の京都BAL。代表作のソルトキャラメルをはじめ、漆の工芸箱など――そのすべてに「本当に良いものを」という想いを詰め込んだ、特別なものばかりが揃います。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも。そんな極上のチョコレート体験ができるブラン