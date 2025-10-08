【四国初】「ポケモンセンターカガワ」が10月24日グランドオープン！香川ならではのグッズ＆キャンペーン総まとめ
四国エリア初となる「ポケモンセンターカガワ」が2025年10月24日(金)、香川県高松市の丸亀町グリーンにグランドオープンする。店内には、香川県の推しポケモン「ヤドン」やピカチュウをはじめとしたグランドオープン記念グッズやうどん文化を取り入れた食器など、香川ならではのアイテムが盛りだくさん。グランドオープン記念キャンペーンの詳細と合わせて紹介しよう。
【写真】エントランスでは、リラックスしたピカチュウとヤドンがお出迎え
■四国初のポケモンセンター！うどん持ちピカチュウがお出迎え
ついに四国にもポケモンセンターがやってきた！場所は高松市の中心部、丸亀町グリーン東館1階という絶好のロケーション。エントランスでは、のんびりとあくびをするヤドンにつられて、ピカチュウもうとうと…そんなほのぼのとした光景が来店客を出迎えてくれる。
店内に足を踏み入れると、そこにはもう一つのサプライズが。なんと、うどんを持ったピカチュウが待ち構えているのだ。香川といえばうどん、香川といえばうどん、そのうどんを持ったピカチュウは、思わず写真を撮りたくなること間違いなし。
広々とした売り場には、四国初となるポケモンカードステーションも完備。ポケモンカードゲームを学びながら遊べるスペースとして、今後さまざまなイベントの開催が予定されており、ポケモンファンが集うコミュニティスペースとしての役割も期待できそうだ。
■職人技が光る！香川ならではのグッズ
グランドオープンを記念したグッズのラインナップが、これまたすごい。まず注目したいのが「ぬいぐるみ うどんピカチュウ」(2750円)。ヤドンのなると入りのうどんを持つピカチュウの姿は、香川ならではのアイテム。こちらはポケモンセンターカガワとポケモンセンターオンラインでの取り扱いとなる。
また、ポケモンセンターカガワが伝統工芸品とコラボレーション。「讃岐提灯ヤドン」(5万9400円)は、鮮やかな赤色の和紙に熟練職人が一つひとつ手作業でヤドンの顔を描いた逸品。「丸亀 竹うちわ」(2420円〜3850円)も同様に、職人の技が光る工芸品となっている。
オリーブの産地としても知られる香川らしく、ミニーブをモチーフにした「オリーブオイルボトル」(3080円)も登場。実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムは、お土産にもぴったりだ。ほかにも、「マスコット」(1760円)や「アクリルキーホルダーコレクション」(770円)、「がま口ポーチ」(3410円)など、多彩なラインナップを取りそろえる。
■本場の雰囲気そのまま！ポケモンたちと楽しむうどん食器セット
香川のうどん文化とポケモンが融合した食器シリーズも見逃せない。ヤドンがデザインされた「うどん桶」(4400円)をはじめ、タッツーがモチーフの「醤油差し」(3080円)や天ぷらを盛る「角皿」(1870円)、「グラス」(1980円)など、まるで香川のうどん屋さんで出てくるような食器がずらり。これらの食器をそろえれば、家で食べるうどんがいつもより特別な一杯になりそうだ。
■「やぁん」と言えばヤドンがもらえる！全国規模のキャンペーンも展開
2025年10月24日(金)から11月30日(日)まで、全国のポケモンセンターでオープン記念キャンペーンが展開される。その名も「ピカッとこはるびよりやぁんキャンペーン」。期間中、店頭スタッフにヤドンのなきごえをまねて「やぁん」と伝えると、『Pokémon LEGENDS Z-A』で使えるヤドンのシリアルコードがもらえる。
また、雨の日が楽しくなる粋な計らいも。雨の日には、来店者全員に「やぁんな雨の日ステッカー」をプレゼント。ポケモンセンターカガワでは、全国版とは異なる「あくび中！ver」の別デザインが配布される。
土日祝日に登場するミニアトラクション(1回500円)も要チェック。ヤドンが釣りをする様子を再現したゲームで、結果に応じてオリジナルグッズがもらえるという。
さらに、スマートフォン版『Pokémon HOME』を使っている人にはうれしい特典も。来店すると「ポケモンセンターカガワオープン記念」メダルがもらえる。こはるびよりの中でのんびり寝ころぶヤドンがデザインされたメダルは、香川訪問の記念にぴったりだ。
■混雑必至！10月24日〜26日は事前抽選制
グランドオープン直後の2025年10月24日(金)〜26日(日)の3日間は、混雑緩和のため入店に事前抽選が必要となる。詳細は10月上旬にポケモンセンターカガワのスタッフボイスで発表予定とのことなので、訪問を予定している人は要チェック。この期間中、ポケモンカードゲーム拡張パックのBOX販売は行わないが、単品での販売は予定されている。
「ポケモンセンターカガワ」の営業時間は10時〜20時で、年中無休。JR高松駅から徒歩15分、ことでん瓦町駅からは徒歩7分と、アクセスも良好。アーケード商店街の中に位置しているため、ショッピングや観光のついでに、天候を気にせず立ち寄れるのも魅力。うどん県ならではのユニークなグッズやイベントが満載で、県内外のファンにとって必見のスポットになりそうだ。
グランドオープンを記念したキャンペーンは2025年11月30日(日)まで開催されるので、この秋の旅行先として香川を選んでみてはいかが。
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※注意事項など詳細は、ポケモンのオフィシャルサイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】エントランスでは、リラックスしたピカチュウとヤドンがお出迎え
ついに四国にもポケモンセンターがやってきた！場所は高松市の中心部、丸亀町グリーン東館1階という絶好のロケーション。エントランスでは、のんびりとあくびをするヤドンにつられて、ピカチュウもうとうと…そんなほのぼのとした光景が来店客を出迎えてくれる。
店内に足を踏み入れると、そこにはもう一つのサプライズが。なんと、うどんを持ったピカチュウが待ち構えているのだ。香川といえばうどん、香川といえばうどん、そのうどんを持ったピカチュウは、思わず写真を撮りたくなること間違いなし。
広々とした売り場には、四国初となるポケモンカードステーションも完備。ポケモンカードゲームを学びながら遊べるスペースとして、今後さまざまなイベントの開催が予定されており、ポケモンファンが集うコミュニティスペースとしての役割も期待できそうだ。
■職人技が光る！香川ならではのグッズ
グランドオープンを記念したグッズのラインナップが、これまたすごい。まず注目したいのが「ぬいぐるみ うどんピカチュウ」(2750円)。ヤドンのなると入りのうどんを持つピカチュウの姿は、香川ならではのアイテム。こちらはポケモンセンターカガワとポケモンセンターオンラインでの取り扱いとなる。
また、ポケモンセンターカガワが伝統工芸品とコラボレーション。「讃岐提灯ヤドン」(5万9400円)は、鮮やかな赤色の和紙に熟練職人が一つひとつ手作業でヤドンの顔を描いた逸品。「丸亀 竹うちわ」(2420円〜3850円)も同様に、職人の技が光る工芸品となっている。
オリーブの産地としても知られる香川らしく、ミニーブをモチーフにした「オリーブオイルボトル」(3080円)も登場。実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムは、お土産にもぴったりだ。ほかにも、「マスコット」(1760円)や「アクリルキーホルダーコレクション」(770円)、「がま口ポーチ」(3410円)など、多彩なラインナップを取りそろえる。
■本場の雰囲気そのまま！ポケモンたちと楽しむうどん食器セット
香川のうどん文化とポケモンが融合した食器シリーズも見逃せない。ヤドンがデザインされた「うどん桶」(4400円)をはじめ、タッツーがモチーフの「醤油差し」(3080円)や天ぷらを盛る「角皿」(1870円)、「グラス」(1980円)など、まるで香川のうどん屋さんで出てくるような食器がずらり。これらの食器をそろえれば、家で食べるうどんがいつもより特別な一杯になりそうだ。
■「やぁん」と言えばヤドンがもらえる！全国規模のキャンペーンも展開
2025年10月24日(金)から11月30日(日)まで、全国のポケモンセンターでオープン記念キャンペーンが展開される。その名も「ピカッとこはるびよりやぁんキャンペーン」。期間中、店頭スタッフにヤドンのなきごえをまねて「やぁん」と伝えると、『Pokémon LEGENDS Z-A』で使えるヤドンのシリアルコードがもらえる。
また、雨の日が楽しくなる粋な計らいも。雨の日には、来店者全員に「やぁんな雨の日ステッカー」をプレゼント。ポケモンセンターカガワでは、全国版とは異なる「あくび中！ver」の別デザインが配布される。
土日祝日に登場するミニアトラクション(1回500円)も要チェック。ヤドンが釣りをする様子を再現したゲームで、結果に応じてオリジナルグッズがもらえるという。
さらに、スマートフォン版『Pokémon HOME』を使っている人にはうれしい特典も。来店すると「ポケモンセンターカガワオープン記念」メダルがもらえる。こはるびよりの中でのんびり寝ころぶヤドンがデザインされたメダルは、香川訪問の記念にぴったりだ。
■混雑必至！10月24日〜26日は事前抽選制
グランドオープン直後の2025年10月24日(金)〜26日(日)の3日間は、混雑緩和のため入店に事前抽選が必要となる。詳細は10月上旬にポケモンセンターカガワのスタッフボイスで発表予定とのことなので、訪問を予定している人は要チェック。この期間中、ポケモンカードゲーム拡張パックのBOX販売は行わないが、単品での販売は予定されている。
「ポケモンセンターカガワ」の営業時間は10時〜20時で、年中無休。JR高松駅から徒歩15分、ことでん瓦町駅からは徒歩7分と、アクセスも良好。アーケード商店街の中に位置しているため、ショッピングや観光のついでに、天候を気にせず立ち寄れるのも魅力。うどん県ならではのユニークなグッズやイベントが満載で、県内外のファンにとって必見のスポットになりそうだ。
グランドオープンを記念したキャンペーンは2025年11月30日(日)まで開催されるので、この秋の旅行先として香川を選んでみてはいかが。
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※注意事項など詳細は、ポケモンのオフィシャルサイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。