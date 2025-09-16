1975年に誕生して以来、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）を象徴するアイコンとなってきた「イントレチャート」。その編み込みの美は、半世紀を経てなおブランドの精神を色濃く宿す存在です。2025年9月17日から23日まで、伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにて開催されるポップアップは、その50周年を祝う特別な舞台となります。伊勢丹新宿店で体感する、イントレチャートの世界観東京のファッションシーンを象徴する百貨店・