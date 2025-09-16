ボッテガ・ヴェネタがイントレチャート誕生50周年を記念したポップアップを伊勢丹新宿店で開催
1975年に誕生して以来、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）を象徴するアイコンとなってきた「イントレチャート」。その編み込みの美は、半世紀を経てなおブランドの精神を色濃く宿す存在です。2025年9月17日から23日まで、伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにて開催されるポップアップは、その50周年を祝う特別な舞台となります。
伊勢丹新宿店で体感する、イントレチャートの世界観
東京のファッションシーンを象徴する百貨店・伊勢丹新宿店。そのザ・ステージは、これまでも国内外のブランドが特別なクリエイションを発信する場として注目を集めてきました。今回のポップアップでは、家具や壁面にイントレチャートを想起させるデザインを施し、編み込みの表現を空間全体に展開しています。インスタレーション的な会場は、イントレチャートを軸に築かれてきたボッテガ・ヴェネタの世界観を五感で体験できる場となっています。
遊び心あふれる「カバ」ヴィシーパターン
ポップアップの目玉は、ブランドを代表するアイコンバッグ「カバ」の限定モデルです。チェック柄の布が軽やかに顔をのぞかせているように見える“ヴィシーパターン”をあしらい、バスケットのような遊び心ある佇まいに仕上げられています。色違いのパーツを継ぎ目がわからないほど緻密に組み合わせる高度なクラフツマンシップが、日常に溶け込む軽やかさの中に息づいています。
ラージ カバ （H33 x W45 x D20cm）194万7,000円
Courtesy of BOTTEGA VENETA
リバーシブル仕様の「ピナコテーカ」限定カラー
もうひとつの限定アイテムは、リバーシブル仕様で多彩な表情を持つ「ピナコテーカ」です。持ち主の仕草に呼応して形を変える柔らかなフォルムと、スエードの内装に仕込まれたレザーバンドの構造美が特徴です。今回のポップアップでは限定カラーが登場し、実用性とエレガンスを兼ね備えた新たな魅力を放ちます。
ピナコテーカ （H 23 x W 43 x D 17.5cm）65万7,800円
Courtesy of BOTTEGA VENETA
サステナブルな精神を映す「リボーン・カバ」
さらに、14色のアーカイブレザーを組み合わせた「リボーン・カバ」も展示予定。製造過程で生まれる高品質な余剰素材に新たな命を吹き込むこのバッグは、サステナビリティを重視するブランドの姿勢を物語ります。伝統的なクラフツマンシップと未来への視座を併せ持つ姿勢は、50周年の節目にふさわしいメッセージといえるでしょう。
節目を祝う特別な空間へ
イントレチャート誕生50周年を記念した今回のポップアップは、ボッテガ・ヴェネタの過去と未来をつなぐ祝祭の場です。伊勢丹新宿店という特別な舞台に広がるのは、クラフツマンシップが紡ぎ出す繊細な編み込みの世界と、それを取り巻く新たな可能性です。東京に集うファッションラバーにとって、この一週間は見逃せない時間となるでしょう。
【イベント詳細】
期間：2025年9月17日（水）〜23日（火）
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
会場：伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージ
営業時間：百貨店に準ずる
お問い合わせ：
ボッテガ・ヴェネタジャパン
TEL：0120-60-1966
