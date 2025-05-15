¡Ö60¼þÇ¯µ­Ç° ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î15Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Î´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡È¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ï¡¢¹Å²ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ä»¨²ß¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÂ¯¾Î¡£¡Ö60¼þÇ¯µ­Ç° ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÉ³²ò¤¯Å¸Í÷²ñ¤À¡£1965Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤ØÍ¢Æþ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬