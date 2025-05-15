¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×Àº¹ª¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´á¶ñ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉÊ¡¹¤¬Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ë
¡Ö60¼þÇ¯µÇ° ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î15Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Î´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸Í÷²ñ
¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ï¡¢¹Å²ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ä»¨²ß¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÂ¯¾Î¡£¡Ö60¼þÇ¯µÇ° ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÉ³²ò¤¯Å¸Í÷²ñ¤À¡£
1965Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤ØÍ¢Æþ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¤È¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿´á¶ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤â¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤äÉÊÂ·¤¨¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
¡Ö60¼þÇ¯µÇ° ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¡Á8·î15Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§´Ý¥Ó¥ë7F ´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-4-1
»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆþ¾ì18:30)
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00ÊÄ¾ì(ºÇ½ªÆþ¾ì16:30)
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ 1,200(1,000)±ß¡¢¹â¹»À¸1,000(800)±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸800(600)±ß
¢¨( )¤ÏÁ°Çä¤ê²Á³Ê¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø³«¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¡Ú²ñ¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
´Ý¤ÎÆâ¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼
TEL¡§03-5218-5100
¼õÉÕ»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00(Æü½Ë¤Ï20:00 ¢¨Ï¢µÙ¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ½ªÆü¤Î¤ß20:00)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸¡×Àº¹ª¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´á¶ñ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉÊ¡¹¤¬Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ë