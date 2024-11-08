江崎グリコは、今年で発売91周年を迎えた乳酸菌クリームサンドビスケット｢ビスコ｣から、クリームの形がゆきだるまになった｢ビスコ｣を、2024年11月12日(火)より全国にて期間限定で発売します。カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンD がたっぷりと入った、子どもから大人まで楽しめるお菓子。ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。 クリスマスを彩るゆきだるまのクリーム ｢ビスコ｣は、シンバイ