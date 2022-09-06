使い勝手の良い、オリーブ油。パスタやサラダといったイタリア料理だけでなく、いろんな活用方法が知りたいですよね。【ガスパチョならこちらも】調理時間たったの5分で完成！「クイックガスパチョ」「オリーブ油の意外な使い方」今回は、日々の献立を豊かにするオリーブ油の活用法を3つ、お届けします！＊＊＊▶︎教えてくれた人植田有香子さんフードコーディネイター、管理栄養士。料理研究家のアシスタント