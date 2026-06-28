モモンガと古本屋が主役♡ちいかわベーカリーの新作パン＆限定グッズが登場

ちいかわの人気キャラクター「モモンガ」と「古本屋」が、ついにちいかわベーカリーに仲間入り♡2026年7月3日（金）から、フェイス型の新作パンをはじめ、マスコットやステッカー、ガラスマグカップなどの限定グッズが登場します。見ているだけで笑顔になれる愛らしいデザインと、ベーカリーならではの世界観が魅力。今回は、話題の新メニューと注目グッズをまとめてご紹介します。

モモンガと古本屋の新作パンが登場

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今回初登場となる「モモンガパン」は、いちご果肉と北海道産マスカルポーネを使用したフルーツクリーム入り。爽やかな甘さとコクのあるクリームが絶妙にマッチした一品です。価格は590円（税込）。

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一方の「古本屋パン」も税込590円。オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームを使用し、フルーティーな香りとやさしい甘さを楽しめます。

どちらもキャラクターの表情を再現したフェイス型で、食べるのがもったいなく感じるほどの可愛さ。写真映えも抜群なので、来店時にはぜひチェックしたい注目メニューです。

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限定グッズはファン必見のラインナップ

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グッズには、パン屋さんの衣装を着たモモンガと古本屋の「スタッフさんなマスコット」が登場。各2,200円（税込）で、ベーカリーならではの特別感あふれるデザインです。

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さらに、トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード（全6種）は330円（税込）、耐熱ガラスマグカップは各2,640円（税込）で展開。

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モモンガと古本屋デザインのほか、「パンなみんな」デザインも用意されています。

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そのほかにも、クラフト素材の大きめステッカー（440円）、スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー（各330円）、巾着（1,650円）など、日常使いしやすいアイテムが勢ぞろい。

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お気に入りのキャラクターといつでも一緒に過ごせるアイテムばかりです♪

ジャムや季節限定商品も見逃せない

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食品系グッズとしては、「モモンガのレモンバター」と「古本屋の白桃バター」のジャムが各950円（税込）で登場。パン好きにはたまらない、ベーカリーらしい商品となっています。

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また、季節限定商品として「紅茶缶（ブルーベリーカシス）」1,800円（税込）、「はちみつ入りブルーベリーシロップ」1,100円（税込）も販売。おうち時間をちょっぴり特別にしてくれるアイテムです。

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さらにスーベニアとして「ランチボックス（S）」770円（税込）も用意されています。

※パンカウンターにてパンを購入したお客様のみ購入可能です。

（ちいかわ食パン／ハチワレ食パン／うさぎ食パンは対象外です）

まとめ

モモンガと古本屋の魅力がたっぷり詰まった今回の新商品は、ちいかわファンなら見逃せない内容です。

可愛いフェイス型パンはもちろん、普段使いできる雑貨や食品系アイテムまで幅広くラインナップ。自分用にはもちろん、プレゼントにもぴったりです♡

数量限定アイテムも含まれているため、気になる方は2026年7月3日（金）以降、ちいかわベーカリーで早めにチェックしてみてくださいね。