風だけでは物足りない人に。直接冷やせる「接触冷却ハンディファン」が新登場

季節家電を中心に展開しているライフスタイルブランド「YUSIDO」から冷却プレート搭載ハンディファンが発売されました。

■接触冷却で速やかなクールダウンを実現

同商品は、熱がこもりやすい部位を直接冷やすというアプローチに着目し、冷却プレートを搭載した手持ち・卓上・首掛け・接触冷却の4WAY仕様のハンディファン。

送風機能にくわえ、冷却プレートによる接触冷却を組み合わせた設計を採用しています。電源を入れるとプレート部分がすばやく冷え、首元や手首などに当てることで熱がこもりやすい部位をダイレクトにクールダウンさせます。

外出先でも長時間使用できるよう、5000mAhの大容量バッテリーを内蔵しているほか、周囲への音が気になりやすいシーンにも配慮した静音設計を取り入れています。

さらに、風量やバッテリー残量が確認できる液晶ディスプレイも付いています。

今年も酷暑が予想される夏。ハンディファンで少しでも快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：ハンディファン（2026）

カラー：ホワイト／ブルー／グリーン／ネイビー／グレー

サイズ：200mm×67mm×45mm

重さ：198g

（フォルサ）