【UVケアの正解】正しく塗らないと防御力ガタ落ち！日焼け止めの適正量と塗り方
【画像で見る】日焼け止めは、顔全体でどれくらいの量を塗ればいい？
日焼け止めは毎日塗っていても、説明書をきちんと読んだり、適切な量を意識して使っている人は意外と少ないもの。日焼け止めは正しく塗ることで、しっかり効果を発揮します。正しい量や塗り方に気をつけて、毎日のケアで紫外線対策を万全に！
教えてくれたのは▷皮膚科専門医 泉 さくら先生
■Q．日焼け止めはベトベトするから少量でもいい？
正解：推奨量を塗らないと防御力が30〜50％下がります
顔全体で一円玉2枚分が目安です
「日焼け止め製品には、効果を発揮するための推奨量が明記されています。分からなければ大体顔全体で一円玉2枚の量が適量です。少量しか塗らないと紫外線を防ぐ力が30〜50％も低下することが分かっています。塗りムラもできやすくなるので、充分な量を塗ることが大切です」
■Q．日焼け止めはどのタイプを選ぶべき？
正解：使い心地の好みで選びましょう
「ジェルは水溶性なので原料のほとんどが水。軽いテクスチャーが好きな人や脂性肌の人に向いています。クリームは密着力が高く、乾燥肌の人に。毎日使うので負担に感じない、使い心地の気に入ったものを選びましょう」
乾燥が気になる人は…▶肌に密着するクリームタイプ
スフレ状クリームが肌に溶け込むようになじんでしっとり。
SPF50＋／PA＋＋＋＋ UV耐水性★★
ビオレ UVアクアリッチ エアリーホールドクリーム70g ￥1,430（編集部調べ）／花王
ベタつくのが嫌な人は…▶さらっとした使い心地のジェルタイプ
3種のヒアルロン酸を配合して、肌の潤いをキープ。SPF50＋／PA ＋＋＋＋ UV耐水性★★
スキンアクア スーパーモイスチャーUVジェル 110g ￥1,155（編集部調べ）／ロート製薬
ジェルがパウダー状に変化しさらっとした素肌感を持続。SPF50＋／PA＋＋＋＋ UV耐水性★★
by365 パウダリーUVジェル 70g ￥1,089（編集部調べ）／ナリス化粧品
■Q．日焼け止めの正しい塗り方は？
正解：顔に5点置きで内から外に広げて塗る
「全顔で一円玉2枚分の量を広げるように、額、鼻、両ほお、あごの5点に日焼け止めを置いてから、やさしく内から外へ広げます。最後に顔の側面、こめかみにもしっかり日焼け止めを広げて、塗り漏れがないように気をつけて」
1．一円玉2枚分の量を広げる
一円玉2枚分の日焼け止めを手にとり、額、鼻、両ほお、あごにのせる。内から外へ円を描くようにこすらずに、やさしく顔全体に広げる。
2．顔の側面やこめかみも忘れずに
見落としがちな顔の側面、特にこめかみに、指に余った日焼け止めをのばして。塗り漏れがないようにしっかりと塗る。
■Q．肌が弱い人におすすめの日焼け止めは？
正解：紫外線吸収剤不使用の製品を選びましょう
「日焼け止めの成分には『紫外線吸収剤』と『紫外線散乱剤』があります。紫外線吸収剤は効果が高いのですが、刺激が強く乾燥を感じる人も。肌が弱い人は、乾燥を感じにくく低刺激な紫外線吸収剤不使用の製品で、SPFの数値も30くらいのものがおすすめ」
紫外線吸収剤不使用。ウォータープルーフで高い紫外線防御力なのに石けんで落とせるやさしい処方。SPF50＋／PA＋＋＋＋
ノブ UVシールドEX 30g ￥2,750／常盤薬品工業
紫外線吸収剤フリー。赤ちゃんのデリケートな肌にも使えるやさしいジェル。SPF38／PA＋＋＋
ミノン UVマイルドジェル 70g￥1,870（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア
■Q．ファンデーションにUVケア効果があっても日焼け止めやUVケア用の下地を重ねづけすべき？
正解：重ねづけしたほうがしっかり紫外線を防げるので◎
「UVケア効果の入ったファンデーションだけで一円玉2枚分の量を塗ろうとすると厚塗りになってしまいます。薄づきにすると、紫外線対策には不充分です。UVカットの下地を重ねづけしたほうがしっかりと紫外線を防げます」
■Q．美白化粧品とUVケア化粧品は何が違うの？
正解：UVケア化粧品は予防。明るい肌を目指すなら美白化粧品という手も
「日焼け止めは紫外線予防効果のある化粧品。美白（※）化粧品は現状の肌をより明るくしたい人が使うコスメです。UVケア化粧品で紫外線から肌を守りながら肌のトーンを整えたい人は、美白化粧品をプラスするのもよいと思います」
※メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ。
美白有効成分が肌の奥まで届いてシミを予防する美白オールインワンジェル。アクアレーベル スペシャルジェルクリームEX（ブライトニング）〈医薬部外品〉 90g ￥1,782／資生堂
高保湿＆美白をかなえる濃密ゲルが肌に密着して、紫外線ダメージ後の肌に潤いを。肌ラボ 極潤 美白パーフェクトゲル〈医薬部外品〉 100g ￥1,617（編集部調べ）／ロート製薬
■Q．子どもの準備で朝時間がありません…。おすすめの日焼け止めは？
正解：子どもと一緒に使えるものが便利！
「最近は学校でも日焼け止めを塗ることが推奨されています。子どもと一緒に使える日焼け止めなら、自宅を出る前に親子で塗る習慣ができて一石二鳥です。大人より肌の弱い子どもが使える商品は、SPFは低め。でも日常生活で紫外線を浴びる程度では問題ありません」
お出かけ前のワンプッシュをUVケア習慣に。SPF32／PA＋＋＋
カントリー＆ストリーム UVウォータージェルN 180g ￥990／井田ラボラトリーズ
小児皮膚科医の協力で開発された、低刺激性のUVケアミルク。SPF33／PA＋＋＋ UV耐水性★★
ママ＆キッズ サンスクリーンミルク 80g ￥2,695／ナチュラルサイエンス
＊ ＊ ＊
毎日日焼け止めは塗っていましたが、塗り漏れがあったことに気がつきました……。ことしからは正しいケアをしっかり続けます！（編集：西條）
イラスト／芝 りさこ 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子