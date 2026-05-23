【保育園】息子が何度も熱を出してイライラする母親!?先生に八つ当たりするも意外な展開へ【作者に聞いた】
【漫画を読む】保育園の先生に八つ当たりする母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の21〜25話までをお届けするとともに、作者に保護者とのコミュニケーションなどについても話を聞いた。
保育園ではると君の体温を測ったところ熱はなかったため、音喜多さんははると君を預けて帰っていく。けれど10時頃になってお散歩の準備をしていると、多屋先生ははると君の顔が赤いことに気が付く。
体温を測ると38度もあり、なんと風邪をぶり返していた。その後音喜多さんの職場に電話をしたところ、幸いすぐ迎えに来てもらえることに。音喜多さんが来ると、三國谷先生ははると君を抱えて「できれば病院の受診をお願いできますか？」と尋ねる。
すると、音喜多さんは大きなため息をついて、「なんで保育園って、そんなに病院行かせたがるんですか？」と言うではないか!?先ほど職場の店長に息子の体調不良を話した際に注意を受け、音喜多さんはあまり機嫌がよくなかった。
三國谷先生は音喜多さんの意見を聞いたあと、「申し訳ありません」と謝罪。音喜多さんは熱が出ているはると君を見ながら、「私だって忙しいんです…！」と怒っている。
すると、三國谷先生は「ほかのご家庭もそう思っていらっしゃいます」と冷静に話す。そして感染症はほかの園児にも感染するため、それを防ぐために病院の受診をお願いしていると丁寧に説明する。
三國谷先生は今年からはると君の担任だが、音喜多さんは今まであまり話したことがなかった。大人しそうな雰囲気の三國谷先生に対して、『見た目に反してけっこう言うじゃない…！』と心の中で思う音喜多さん。
冷静に対応しているように見える三國谷先生だが、心の中は決して穏やかではないのであった…。
――子どもが熱を出すと親も大変ですよね。熱で早退してもらう場合、先生も保護者に対して気を遣うことはありますか？
お仕事を早退させて申し訳ないと思う方もいると思いますが、ご自分のお子さんのことですからね...。私個人としては「迅速なお迎えよろしくお願いいたします」という感じです。
――まえだ永吉さん自身の経験上、保護者とコミュニケーションをする際に気を付けていたことがあれば、お聞かせください。
相手が誰であれ、笑顔で穏やかにコミュニケーションできたらいいなと思っています。
果たして、音喜多さんの怒りは収まるのだろうか…!?まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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