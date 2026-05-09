毎朝のアイロン掛けから解放される革命的な一枚。機能性を追求した【アイシャツ】のワイシャツがAmazonで販売中！
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忙しい朝の時短を叶える驚きの速乾性と快適な着心地。ビジネスに最適な【アイシャツ】のワイシャツがAmazonで販売中！
「洗ったらアイロン掛け」という常識を覆す、完全ノーアイロンのワイシャツ。夜に洗濯しても翌朝には乾く超速乾機能と、身体の動きに馴染む高いストレッチ性を備えている。ビジネスシーンを快適にサポートする、機能性とファッション性を両立させた一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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形態安定性5級を取得しており、洗濯後のアイロン掛けは一切不要。家事の時間を大幅に短縮できるため、忙しいビジネスパーソンの強い味方となる。
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スポーツウェアにも使われる高機能なポリエステルニット素材を採用。身体の動きに合わせて生地が伸縮するため、長時間の着用でもストレスを感じにくい。
優れた速乾性により、夜に洗濯を済ませれば翌朝には着用が可能。天候や干す場所を気にせず、いつでも清潔な状態を保てるのが大きな魅力である。
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ゆとりあるシェイプのレギュラーフィットは、体型を選ばず自然な着心地を実現。ビジネスシーンに馴染むシンプルなデザインで、さりげないおしゃれを演出する。
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