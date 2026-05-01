毎日着たくなる究極の定番。世界が認める【チャンピオン】のクルーネックスウェットがAmazonで販売中！
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着心地と耐久性を両立した名作。王道スタイルを叶える【チャンピオン】の長袖トレーナーがAmazonで販売中！
「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評される、世界中で愛され続ける定番の一着。サステナブルなアメリカ綿とリサイクルポリエステルをブレンドした裏毛素材を採用し、肌触りの良さと乾きやすさ、型くずれしにくさを実現した。シーンを選ばず活躍するユーティリティアイテムとして、ワードローブに欠かせない存在だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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環境に配慮したサステナブルなアメリカ綿とリサイクルポリエステルを混紡。コットンの柔らかな風合いを保ちつつ、洗濯しても乾きやすく型くずれしにくい機能性を備えている。
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ポリエステル糸を芯にしてコットンでカバーした特殊な糸を使用。肌に触れる部分はコットンの心地よさを感じられ、日常使いに最適な頑丈さと着やすさを追求した設計だ。
左胸にブランドカラーのロゴ刺繍をあしらったシンプルで洗練されたデザイン。豊富なカラーバリエーションを展開しており、好みのスタイルに合わせて選ぶことができる。
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同素材のスウェットパンツと合わせればセットアップでの着用も可能。季節やシーンを問わず活躍する汎用性の高さで、日々のコーディネートを格上げする一着である。
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